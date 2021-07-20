Внешняя зависимость: депутат Госдумы сказал, что мешает России победить коронавирус

России мешает победить пандемию коронавируса ее зависимость от международных структур, в частности, Всемирной организации здравоохранения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, Россия могла предотвратить распространение коронавирусной инфекции в самом начале, как это сделал Китай.

«То, что в обществе обсуждаются только тактические вопросы, ввести QR-коды – не ввести, ввести отраслевую вакцинации – не ввести… это показывает, что мы не суверенны в плане стратегии этого вопроса. Те методы, которые нам предписывает ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), грубо говоря, им подчиняется не больше половины населения планеты Земля. Например, тот же Китай, где нет ни одного больного на этом этапе, он вообще не идет по этому пути стратегическому. По этому пути никогда не шел Советский союз», – пояснил он.

Парламентарий обратил внимание, что действенным методом борьбы с эпидемиями всегда считался карантин. «Карантин от лакдауна отличается тем, что на короткий период времени вообще прекращается распространение болезни. То есть, выдаются продовольственные пайки по месту нахождения человека, и в течение 2-3 недель прекращается распространение эпидемии. Так же делала и Царская Россия, для чего нужна была карантинная бухта в Севастополе. Это другой метод, который использует Китай и который в России даже не обсуждается», – отметил Федоров.

«О том, что у нас будет эпидемия, нам председатель правительства Михаил Мишустин доложил в Госдуме в феврале прошлого года на отчете правительства, когда еще больных в России вообще не было. Он сказал, что 22 января правительство уже подготовилось к эпидемии. То есть запросили лекарства, койки. Понятно, что, если бы тогда ввели карантин, хотя бы пограничный, то есть двухнедельное пересечение границы при условии соблюдения карантина, у нас вообще не было бы эпидемии и никаких ограничений, как сейчас в Китае, например. То есть, это как раз показывает, что у нас отсталость и слабость российского государственного строительства именно с точки зрения права проведения своей политики», – считает он.

По мнению депутата, те меры, которые используются – «недопуск, если этот работник на этой конкретной работе может нанести вред другим людям, – это у нас всегда было». «Медицинские книжки. Попробуйте, чтобы кухонный работник без медкнижки был допущен до работы… Другое дело, что эта политика должна быть разумная. Там не должно быть избыточности. Медкнижки, допустим, дворники не заполняют. Может даже не все работники этих отраслей должны подвергаться обязательному медконтролю, а какая-то часть из них, которая соприкасается с людьми. То есть, вот эти вопросы должны быть глубоко продуманы и не должны работать в общем ключе. Здесь должна быть более детально отработана система госуправления в области потребительских отраслей, с которыми соприкасаются массы людей», – сказал Федоров.

«Раз уж мы не можем ввести карантин, как Китай в силу причин – прав человека, который имеет право посещать Куршевель, Мальдивы, Турцию и так далее. У него же права такие есть – привезти оттуда болезнь, то хотя бы мы должны использовать те методы, которые хоть и хуже они… Было бы лучше ввести двухнедельный карантин, но приходится использовать те методы, которые разрешены международным правом и статусом России с точки зрения ее Конституции, при которой для нас верховенство общих принципов и норм международного права существует», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.07.21

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