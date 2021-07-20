«Мутноватая история»: глава Союза адвокатов России назвал очень запутанным законодательство о вакцинации

В России «правила игры» по принудительной вакцинации населения не соответствуют действующим законам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нормативные акты в этой сфере очень запутанны и похожи на «кашу», а в итоге никому ничего не понятно.

«Правила игры сегодня не соответствуют действующему законодательству в части принудительной вакцинации. Вообще такого понятия «принудительная вакцинация» не существует. Есть отдельные виды работ и профессий, требующие обязательной вакцинации, и увольнять за отказ от вакцинации незаконно. В Трудовом кодексе закрытый перечень увольнений – нельзя уволить. Отстранить от работы – вот это единственный рычаг давления сегодня», – констатировал он.

Как отметил юрист, российское законодательство в этой сфере «достаточно путанное». «Европейский суд по правам человека постановил, что возможна обязательная вакцинация отдельных групп населения. Наше законодательство достаточно путанное. Были внесены поправки в календарь профилактических прививок. Закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, статья 5 регламентирует определенные отказы тем, кто не вакцинируется, отказы в приеме на работу и отстранение, и эта статья отсылает к перечню, утвержденному правительством РФ за номером 825. Этот перечень не очень большой: медики – работы, связанные с кровью и физиологическими жидкостями, работы, связанные с больными инфекционными заболеваниями. Все. Туда не входит ни общественное питание, ни общественный транспорт, ни финансовые организации, ни бытовые услуги, ни торговля – ничего туда не входит», – подчеркнул Трунов.

Юрист также уточнил, что главные санитарные врачи своими постановлениями не имели оснований для расширения списка сфер, где необходима обязательная вакцинация. «Постановление главных санитарных врачей, это Роспотребнадзор, подчиненная правительству структура, – они расширили вот этот перечень непонятно, в честь чего. То есть, они вынести постановление – обеспечить проведение профилактических прививок, подлежащих обязательной вакцинации, и дают список тех работ и профессий, которые не соответствуют постановлению правительства. И когда мы говорим о законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, который регламентирует полномочия главных санврачей, так вот – в их полномочиях нет возможности подменить правительство, изменить решение или дополнить их каким-то образом», – отметил он.

Трунов также обратил внимание на еще один документ, появившийся совсем недавно, с которым в законах в этой области «получилась каша». «Решение федеральной службы по труду и занятости, письмо «счастья», которое не является нормативным актом, которое само себе противоречит. Оно говорит – могут быть отстранены сотрудники, которые работают удаленно, а потом, говорит, работодатель обязан их отстранить от работы. Это письмо какую-то форму имеет смешную. К нам обратилось некоммерческое объединение каких-то юристов, мы на это обращение этих юристов пишем вам наш ответ. И СМИ транслируют какой-то получастный ответ, который не имеет никаких последствий ни для кого», – уточнил Трунов.

«Мутноватая история – в правительстве один перечень, в постановлении санитарного врача он другой, законодательство говорит о чем-то третьем. Трудовой кодекс не разрешает делать чего-то четвертого, и все это отсылается, ведь решение не принимается самими этими должностными лицами. Главный санитарный врач – постановляю обеспечить, а кого он просит – третьих лиц, руководителей. То есть, он не сам принимает это решение. Когда идет вот эта путанная цепь, тогда никому ничего непонятно», – подытожил президент Союза адвокатов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.07.21

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