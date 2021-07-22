Вертикальный «треугольник» власти: эксперт объяснил суть назначения вице-премьеров РФ кураторами регионов

Назначение правительством РФ региональных кураторов является логичным решением в развитие конституционной реформы. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, выстраивается новый властный «треугольник», в котором вице-премьеры РФ будут взаимодействовать с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию.

«Появился новый конституционный орган Госсовет. Когда господин Мишустин объяснял целесообразность назначения кураторства, он отметил, что будет правительство активно взаимодействовать через кураторов с Госсоветом, президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Когда мы видим, что появляется такой треугольник – правительство, Госсовет и Совет при президенте – и все это увязывается с решением кураторов, то совершенно точно это не политическое, это управленческое решение, которое позволит правительству в новом формате взаимодействовать с новым конституционным органом», – пояснил эксперт.

Политолог также обратил внимание, что после конституционной реформы «у нас появилась вертикаль власти». «Эта вертикаль называется единая система публичной власти, которая помогает осуществлять взаимодействие для наиболее эффективного решения задач для интересов населения. Имеется в виду вертикаль – федеральная, региональная и муниципальная власти. Муниципальная власть до этого не входила в единую систему власти. Это точно требует некого другого бюджетного управления», – отметил Баширов.

«Там же в Конституции, 132 статья, местному самоуправлению даны гарантии бюджетного финансирования, если они исполняют определенные федеральные задачи. Вот это потребовало прямого директивного управления по округам вне зависимости от того, что один на сегодняшний день занимается энергетикой, а другой – цифровизацией. Не в этом суть. Суть в том, что будет единое прохождение сигнала от правительства до регионов и до муниципалитетов. При этом будет выработка определенной политики, которая будет осуществляться на площадке Госсовета. Вот в чем суть этого решения», – уточнил эксперт.

По его прогнозу, полномочные представители президента РФ также останутся в регионах, так как выполняют отличные от кураторов правительства функции. «Полпреды, конечно, останутся по одной простой причине – они отвечают за координацию определенных органов федеральной власти в регионах. В первую очередь, это, конечно, силовики. Силовики не подчиняются премьеру, они подчиняются президенту, соответственно, координирующая роль за администрацией президента останется», – отметил Баширов.

«Задача полпредов и задача новых кураторов федеральных округов работать рука об руку для реализации тех самых национальных проектов, о которых постоянно говорит президент, и на все это будет еще накладываться идея пространственного развития, когда будет выравнивание жизни на разных территориях РФ», – подчеркнул он.

По его мнению, для повышения уровня жизни россиян следует вернуться к практике объединения дотационных областей с регионами-донорами, как это было сделано в Иркутской области или Пермском крае. «С точки зрения исполнительного, административного управления – тут есть над чем подумать. Есть ли смысл продолжать содержать административные органы управления в тех территориях, которые являются абсолютно дотационными. Вполне возможно, что есть смысл, например, Курганскую область присоединить к одному из субъектов, которые на Урале являются регионами-донорами. Это серьезно выровняет ситуацию по зарплатам, по дорогам, изменится система дотаций. Таких субъектов у нас порядка 30, и, на мой взгляд, в какой-то момент стоит вернуться к вопросу объединения регионов, у нас же был положительный опыт в Иркутской области, в Пермском крае», – пояснил он.

«Все дело в том, какие цели в первую очередь. Если просто защита административных границ – это ретроградное отношение к собственным программам развития. Если во главу ставить интересы людей, то людям все равно на самом деле, является ли Курган столицей какой-то области, но при этом они живут бедно, или, наоборот, просто является крупным городом региона, но при этом уровень жизни совершенно другой. Люди мыслят очень простыми категориями, а не высокой политикой, которую мы себе часто позволяем», – заключил Баширов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.07.21

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