Собянин выступил с успокаивающим заявлением по коронавирусу

Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом. Такую надежду выразил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, о стабилизации свидетельствует снижение количества инфицируемых.

«В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это означает, что мы эти пики (заболеваемости) прошли и, надеюсь, что дальше будет улучшение», – сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»).

Собянин также обратил внимание, что ежедневно в столице прививаются около 90 тысяч человек, при этом количество госпитализаций снижается, хотя и небольшими темпами.

Как ранее сообщил оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса, за минувшие сутки в Москве выявлено 3 425 новых случаев заболевания, от последствий инфекции скончались 107 человек. Всего в России зафиксировано 23 811 случаев заражения, что на 2,7% меньше, чем днем ранее.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.07.21

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