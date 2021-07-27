В России появится качественный праздник

В России появится новый праздник – День качества, который предполагается отмечать во второй четверг ноября. С таким предложением выступил Минпромторг РФ.

В министерстве обратили внимание, что премии правительства РФ в области качества назначаются с 1997 года, как правило, ко Всемирному дню качества – во второй четверг ноября. В этой связи чиновники посчитали, что новый праздничный день в России будет «способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам», передает РИА «Новости» со ссылкой на проект соответствующего указа главы государства.

В Минпромторге полагают, что это станет «поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.07.21

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