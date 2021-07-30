Смерть от коронавируса: правительство РФ оценивает жизнь россиянина в 30 тысяч рублей

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на законопроект о страховании жизни и здоровья каждого прививающегося от ковида на 10 млн рублей, из которого следует, что жизнь россиянина сейчас оценивается в 30 тысяч рублей. Об этом сообщил автор инициативы, депутат Госдумы Федот Тумусов. Парламентарий отметил, что ответ кабинета министров шокировал его.

«Сейчас я в шоке. Такое бывает редко… Я подготовил законопроект о страховании жизни и здоровья каждого прививающегося от ковида на 10 миллионов рублей. Логика была простой: если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит; если прививка, на самом деле, может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной. Правительство написало на законопроект отзыв. И тут я лучше просто процитирую, почему этот отзыв – отрицательный: «В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей имеют его родственники», – отметил Тумусов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

При этом депутат обратил внимание, что в документе оговаривается: «если человек не умрет, а станет инвалидом, ему заплатят 10 000 рублей». «Надо бы эту сумму слегка повысить, пишет мне глава Минздрава», – уточнил парламентарий.

«То есть, жизни людей правительство оценивает в 30 тысяч рублей. И после этого нам говорят о том, как социальное государство заботится о нашем здоровье, ратует за прививки и понимает важность борьбы с ковидом», – заключил Тумусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.07.21

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