российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 августа 2021, 13:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве обезврежена преступная группировка, занимавшаяся легализацией мигрантов

В столичном аэропорту «Внуково» обезврежена группировка, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.

«Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства на территории Российской Федерации», – пояснила Волк.

По ее информации, предполагаемые организаторы были задержаны на юго-востоке Москвы. В ходе обыска были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, копии паспортов иностранных граждан, бланки миграционных документов и денежные средства. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, протоколы об административных правонарушениях составлены на задержанных в ходе мероприятий иностранных граждан, которые нелегально находились в России и незаконно осуществляли трудовую деятельность.

Москва, «Новый День», Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

В договорах банков нашли пункт, разрешающий передачу личных данных кому угодно. / Еще две бронзы в копилке российских олимпийцев – в велогонках и гимнастике. / ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов Covid-19 в странах без вакцин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Самоволка»: прокуратура Москвы начала проверку после побега двух мальчиков из детсада

Прокуратура Москвы потребовала пересмотреть приговор блогеру за ДТП

В Москве изъято более 700 поддельных ковид-сертификатов

В Москве «заминировали» суды

Планировал взрыв в Москве: ФСБ предотвратила теракт

В Москве блогеру на два года ограничили свободу за апрельское ДТП

«Депортация с запретом на въезд»: часть участников ночной драки в Москве будут выдворены из России

«На почве личной неприязни»: в Москве полиция разогнала массовую драку мигрантов из Центральной Азии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Москве,