В Москве обезврежена преступная группировка, занимавшаяся легализацией мигрантов

В столичном аэропорту «Внуково» обезврежена группировка, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.

«Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства на территории Российской Федерации», – пояснила Волк.

По ее информации, предполагаемые организаторы были задержаны на юго-востоке Москвы. В ходе обыска были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, копии паспортов иностранных граждан, бланки миграционных документов и денежные средства. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, протоколы об административных правонарушениях составлены на задержанных в ходе мероприятий иностранных граждан, которые нелегально находились в России и незаконно осуществляли трудовую деятельность.

Москва, «Новый День», Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

В договорах банков нашли пункт, разрешающий передачу личных данных кому угодно. / Еще две бронзы в копилке российских олимпийцев – в велогонках и гимнастике. / ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов Covid-19 в странах без вакцин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»