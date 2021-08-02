Накануне нового кризиса: негативные тенденции в экономике сохраняется

В ближайшее время ситуация в российской экономике вряд ли улучшится, несмотря на оптимистичные заявления представителей правительства РФ. Как считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев, падение в июле индекса деловой активности PMI с 49,2 до 47,5 пункта показывает замедление в обрабатывающей промышленности, и эта тенденция может сохраниться.

«Падение индекса означает замедление в производственном секторе России. Это уже второе такое падение деловой активности в производстве. Говорить о кризисе несколько рано, но если так будет продолжаться, то можно будет говорить о кризисе», – пояснил эксперт в комментарии РИА «Новый День».

По его оценке, в ближайшее время нет особых надежд на улучшение ситуации. «Слабый спрос, падение продаж, а также сокращение новых заказов говорит о том, что ситуация не из лучших. При этом имеются опасения по поводу будущего спроса. Всё это негативно скажется на производстве и бизнесе, который и так находится под давлением», – пояснил Алиев.

По его мнению, в перспективе «многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики». «Только снятие ограничений и полное восстановление мировых рынков положительно отразится на деловой активности в перспективе», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

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