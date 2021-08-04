российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 августа 2021, 13:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в батутном центре: девочка получила тяжелые травмы

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП в батутном центре на юго-востоке Москвы, где девочка 2014 года рождения получила телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

По данным СКР, ЧП произошло в июле. Ребенок госпитализирован в одну из детских городских больниц, где получает необходимую медицинскую помощь.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», говорится в сообщении.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.08.21

В России за сутки выявили еще более 22,5 тыс. заболевших Covid-19. / Мошенники начали представляться сотрудниками Банка России. / «Не хватает достоверных данных...» В ЕС объяснили задержку в регистрации «Спутника V». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве обезврежена преступная группировка, занимавшаяся легализацией мигрантов

«Самоволка»: прокуратура Москвы начала проверку после побега двух мальчиков из детсада

Прокуратура Москвы потребовала пересмотреть приговор блогеру за ДТП

В Москве изъято более 700 поддельных ковид-сертификатов

В Москве «заминировали» суды

Планировал взрыв в Москве: ФСБ предотвратила теракт

В Москве блогеру на два года ограничили свободу за апрельское ДТП

«Депортация с запретом на въезд»: часть участников ночной драки в Москве будут выдворены из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,