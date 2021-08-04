ЧП в батутном центре: девочка получила тяжелые травмы

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП в батутном центре на юго-востоке Москвы, где девочка 2014 года рождения получила телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

По данным СКР, ЧП произошло в июле. Ребенок госпитализирован в одну из детских городских больниц, где получает необходимую медицинскую помощь.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», говорится в сообщении.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.08.21

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