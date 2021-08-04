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Среда, 4 августа 2021, 15:31 мск

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Десять пострадавших: в Москве рейсовый автобус врезался в поливальную машину

В Москве пострадало десять человек в результате столкновения рейсового автобуса и поливальной машины на Боровском шоссе. Состояние одного из пассажиров оценивают как тяжелое. Об этом говорится в сообщении столичного управления ГИБДД.

Рейсовый автобус №750, ехавший из аэропорта «Внуково», и поливальная машина «КамАЗ» столкнулись около 12:30 в начале Боровского шоссе. В момент аварии в автобусе находилось больше 30 человек.

Как сообщается, мужчин в тяжелом состоянии забрал вертолет. Среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз – черепно-мозговая травма», – уточнили «Интерфаксу» в ГИБДД и отметили, что количество пострадавших может увеличиться.

В столичном департаменте транспорта одной из предварительных причин ДТП назвали «необеспечение безопасности при производстве дорожных работ».

Москва, Мария Соколова

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