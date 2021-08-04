Обналичили полмиллиарда: в Москве обезвредили банду лжебанкиров

В Москве правоохранительные органы задержали банду лжебанкиров, которые незаконно заработали более 65 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, всего было обналичено около 500 млн рублей. Волк уточнила, что мошенники организовали в Москве незаконную кредитную компанию. Деньги клиентов аферисты использовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили печати организаций, электронные ключи от системы «банк-клиент», жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы.

«В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – отметила официальный представитель МВД Росси.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконной банковской деятельности.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 04.08.21

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