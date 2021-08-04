Авария на Боровском шоссе: в Москве задержан водитель автобуса

В Москве задержан водитель автобуса, попавший в аварию с поливальной машиной на Боровском шоссе, в результате чего ранения получили 13 человек, среди которых беременная женщина и трое детей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, с водителем автобуса будут проведены необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

По данным ГИБДД, в больницы доставлено 7 пассажиров автобуса, остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Движение автотранспорта на месте ДТП восстановлено.

Ранее сообщалось, что в районе полудня рейсовый автобус столкнулся с поливальной машиной «КамАЗ» на Боровском шоссе. В столичном департаменте транспорта одной из предварительных причин ДТП назвали «необеспечение безопасности при производстве дорожных работ». По версии источников, авария произошла при попытке перестроиться по ходу движения – водитель автобуса планировал обогнать грузовик, но не справился с управлением.

Столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 04.08.21

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