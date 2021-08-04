В уголовном деле о мошенничестве с недвижимостью Алексея Баталова появился новый фигурант

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса, оформлявшего сделки с недвижимостью семьи знаменитого советского актера Алексея Баталова. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

«По результатам изучения материалов уголовного дела в порядке надзора прокуратура Центрального округа потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, изготовившего договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на ул. Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном пер. и нежилое помещение, а также в нарушении установленного порядка совершения нотариальных действий удостоверявшего подписи потерпевших на них без их присутствия», – пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также уточнили, что по результатам прокурорской проверки в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении мошенничества (п. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также о злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 1 ст. 202 УК РФ).

Ранее сообщалось, что вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, квартиры, а также крупной денежной суммы. По результатам расследования было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Москва, Мария Соколова

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