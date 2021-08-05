«Нас обманули»: пенсионная реформа нанесла государству огромный репутационный ущерб

Пенсионная реформа нанесла российскому государству огромный репутационный ущерб в результате обмана населения страны. Как заявил сегодня на пресс-конференции лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, причин для повышения пенсионного возраста, на которые ссылались авторы и защитники этого антисоциального закона из «Единой России», не было в 2018 году, нет их и сейчас.

Политик обратил внимание, в 2018 году необходимость повышения пенсионного возраста объяснялась нехваткой в Пенсионном фонде 350 млрд рублей, увеличением продолжительности жизни и тем, что «пенсионеры чуть ли не каждый месяц будут получать надбавку к пенсии в одну тысячу рублей». «Как оказалось, продолжительность жизни сокращается, причем катастрофически. Во-вторых, например, в текущем бюджете 21-го года из федерального бюджета Пенсионному фонду перечисляется 3 трлн рублей. Ау!? 350 млрд не хватало, или 3 трлн не хватает? И если из бюджета мы даем, а зачем огород было городить?» – подчеркнул Миронов.

«Сегодня есть официальные данные – 43% российских мужчин не доживает до 65 лет… Если пенсии проиндексированы были для неработающих пенсионеров на 5,6%, официальная инфляция 6,5% – где эта тысяча рублей? Где эта добавка? Причем это официальная инфляция 6,5, продовольственная инфляция – 7,5%. Но мы-то с вами, те, кто ходят в магазин каждый день, видим, что реальная инфляция на продукты питания, ну минимум, в 2 раза больше – процентов 15, если не 20. Таковы реалии. В этой связи, как не было в 18 году ни политических, ни социальных, ни экономических причин для повышения пенсионного возраста, так их нет и сейчас», – констатировал Миронов.

«Когда говорим о так называемой пенсионной реформе, которая была принята голосами депутатов «Единой России» два года назад, мы говорим очень простые вещи, которые отражают действительность. Ничего хорошего от этой так называемой реформы не получилось», – заявил лидер «эсеров».

Руководитель дальневосточного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Алексей Козицкий со своей стороны обратил внимание, что пенсионная реформа нанесла огромный репутационный ущерб государству. «Молодежь перестала верить государству. Это очень страшно. И сейчас все мы видим последствия – проблема с прививками. Чем больше государство убеждает нас в том, чтобы идти прививаться, тем больше люди – «нет, что-то здесь не так, если нас подталкивают к этому, нас в очередной раз пытаются обмануть», – отметил он.

«Бизнес, предприниматели говорят – зачем мы будем платить налоги, если нас обманули. Во-первых, мы не доживем до пенсии, и, второе, нас обманут, потому что нас уже обманули. Это огромная ошибка, которую необходимо срочно исправлять», – заключил Козицкий.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.08.21

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