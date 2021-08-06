Путин поручил правительству РФ снизить уровень бедности россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года, а также принять меры для снижения уровня бедности и повышения продолжительности жизни россиян.
В перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля, указано, что правительство должно организовать «регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки», чтобы не допустить их снижения в реальном выражении, а также обеспечить их рост. Доклад о выполнении необходимо представить президенту 1 ноября и далее – один раз в полгода.
Кроме того, правительству до 15 сентября необходимо обеспечить «выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года».
В этой же дате кабинет министров должен откорректировать «показатель бедности населения с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая семьи с детьми».
Перечень поручений президента РФ был утверждён по итогам заседания Совета по стратегическому планированию и нацпроектам, которое прошло 19 июля.
В июле прошлого года глава государства подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В частности, Путин поставил задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Кроме того, уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017 годом.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 06.08.21
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