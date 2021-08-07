Фильм «Солнцепек» расскажет реальную историю Донбасса

Трейлер «Солнцепека» раскрыл основную ценность нового российского фильма о событиях в Донбассе. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины навсегда изменил жизнь сотен тысяч людей. Русскоговорящие жители Донецкой и Луганской областей в один стремительный миг превратились в живую мишень. Мирным гражданам пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом и своих детей.

Трейлер фильма «Солнцепек»

Однако деятели современного кинематографа обходят стороной эти события в своем творчестве. Многие режиссеры до сих пор опасаются работать с этой кровоточащей темой, ожидая потока критики.

Тем не менее, в обществе наблюдается явный запрос на фильмы подобного содержания. К тому же, зрители порядком устали от пропагандистских фильмов украинского производства, в которых расставлены идеологические акценты.

В этой связи появилась надежда на то, что «Солнцепек» окажется тем самым фильмом, которого так долго ждали все неравнодушные к теме Донбасса зрители. Трейлер, опубликованный в Сети 7 августа, дает небольшое представление о сюжете фильма.

Источник: solncepek-film.com

Создатели «Солнцепека» пытаются донести беспристрастные факты до зрителя, используя для этого реальную историю. Семья главного героя, как и тысячи других семей в Луганской республике, оказалась шокирована новыми обстоятельствами жизни, которые развернулись перед ними в мае 2014 года. Русскоговорящее население подверглось серьезному давлению, что вынудило многих бежать в Россию. Тем, кто остался, пришлось сражаться за свою жизнь и жизнь близких людей.

«Солнцепек» фактурно покажет зрителям простую и настоящую историю одного человека и его родных.

В российский прокат картина выходит 12 августа.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.08.21

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