Собянин вернул павильоны «Здоровая Москва» к обычной работе

Павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках возобновили работу в обычном режиме, сохранив также функцию по вакцинации от коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

«В связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации. С этой задачей «Здоровая Москва» справилась на отлично… Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей», – отметил он.

Собянин также сообщил, что в павильонах по-прежнему можно будет привиться от коронавируса, но «особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесённого COVID-19».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.08.21

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