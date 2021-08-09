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Понедельник, 9 августа 2021, 13:52 мск

Новости Москва

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ДТП в Москве: столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавшие

В Москве на Ленинградском проспекте произошла авария с участием трех машин – два грузовых автомобиля зажали легковушку. Как сообщает столичный департамент транспорта на официальном Телеграм-канале, в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.

Telegram: ФОТО

«На Ленинградском проспекте в районе дома 52 (в сторону области) произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие», – говорится в сообщении и уточняется, что «движение транспорта осуществляется по правой полосе».

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