ДТП в Москве: столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавшие

В Москве на Ленинградском проспекте произошла авария с участием трех машин – два грузовых автомобиля зажали легковушку. Как сообщает столичный департамент транспорта на официальном Телеграм-канале, в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.

Telegram: ФОТО

«На Ленинградском проспекте в районе дома 52 (в сторону области) произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие», – говорится в сообщении и уточняется, что «движение транспорта осуществляется по правой полосе».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.08.21

Минобрнауки РФ рекомендует отправить непривитых студентов на дистанционку. / Переход к стагнации? В Москве впервые за год замедлился рост цен на новостройки. / Более двадцати тысяч просмотров собрал трейлер «Солнцепёка» за выходные. Зрители жарко обсуждают ролик в предвкушении премьеры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»