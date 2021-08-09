«Холодильник телевизору явно проиграл»: партии власти не удалось «замылить» проблемы с пенсионной реформой

Тема антисоциальной пенсионной реформы в России остается одной из главных в ходе избирательной кампании, разрушая главный консенсус стабильности российской власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, выступая сегодня в эфире телекомпании «Царьград». По его оценке, проблему повышения пенсионного возраста «замылить» не удалось.

Эксперт отметил, что три года назад реформа принесла несколько сюрпризов партии власти, которая рассчитывала тогда очень технично ее принять. «Это было сделано сразу после президентских выборов 2018 года летом, чтобы этот политический эффект, который был, был позабыт. Однако тогда случилось несколько неожиданных голосований в регионах. Это было прямым следствием повышения пенсионного возраста, когда несанкционировано вдруг на Дальнем Востоке, во Владимирской области, в Хакасии кандидаты от партии власти проиграли», – напомнил он.

Бондаренко подчеркнул, что даже спустя три года после пенсионной реформы «эта тема является одной из самых главных в текущей избирательной кампании», что также может негативно обернуться для партии власти. «К ней (теме пенсионной реформы) обращаются преимущественно левые партии. «Единая Россия», которая эту реформу принимала, большинство проголосовало, – и это ответственность партии власти, партии «ЕР». Сегодня самый главный сюрприз для власти состоит в том, что даже спустя три года после принятия пенсионной реформы эта тема не ушла, ее не удалось куда-то там «замылить» – она по-прежнему волнует людей. И те партии, которые четко позиционируют себя в этой связи, могут на что-то рассчитывать», – пояснил он.

Политолог также обратил внимание, что есть определенная сложность при обсуждении этой темы с электоратом. «Эта пенсионная реформа не касается нынешних пенсионеров – она касается людей среднего возраста, которые себя еще в номинации пенсионеров не ощущают. И вот этому человеку 50+, как отвратительно они придумали – возраст дожития, этим людям нужно объяснять, что это вас касается. И коснется в течение 10 лет», – отметил он.

Тем не менее, как пояснил эксперт, консенсус власти и общества разрушен. «Залог стабильности российской власти на протяжении последних 15 лет – договор холодильника с телевизором, когда мы вам обеспечиваем минимальную достойную жизнь, а вы, соответственно, не лезете в политику, – холодильник, победивший телевизор. Сейчас мы видим, что холодильник телевизору явно проиграл. А вот победил ли телевизор – это тоже вопрос. Если сейчас партия власти опустилась до анализа борщевого набора, очень хочется надеяться, чтобы следующие выборы не превратились в обсуждение какого-нибудь набора из крапивы или чего-то еще», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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