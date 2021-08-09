Пенсионная система в РФ «совершенно запутанная и непрозрачная»: эксперт оценил перспективы отмены антисоциальной реформы

Пенсионная система в России совершенно запутанная и непрозрачная, а ее реформа не привела к повышению уровня жизни пенсионеров. Такое мнение высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев в эфире телекомпании «Царьград». По его оценке, нельзя рассматривать пенсионные проблемы в отрыве от проблем экономики.

«Любая пенсионная реформа должна приводить к повышению уровня жизни пенсионеров. Главная проблема этой пенсионной реформы даже не повышение возраста, а то, что если посмотреть на пенсию последних месяцев, поставить ее с инфляцией, то реально люди стали получать меньше, чем они получали, скажем год назад», – подчеркнул он.

Эксперт привел в пример Францию, где реформа шла по принципу «шаг вперед – два шага назад, и возраст постоянно корректировался». «У меня две новости. Плохая – это то, что пенсионную реформу отменить нельзя, хорошая – то, что пенсионную систему улучшать можно. Ее можно видоизменить. Можно, как французы, отыграть назад какие-то позиции. Можно что-то поменять с пенсионной системой. Здесь межпартийная дискуссия нужна и важна. Очень хорошо, что выборы дают такую возможность для межпартийной дискуссии. Спросите у любого человека по поводу пенсионного возраста – ответ будет однозначный. За деревьями нужно видеть лес, то есть видеть саму пенсионную систему, которая у нас совершенно запутанная и непрозрачная», – пояснил Калачев.

«Корректировка могла быть вполне реальной с двух позиций – собственно, размер минимальной пенсии, и второе – по поводу возраста. Все-таки 65 (лет) – это достаточно много для российских мужчин. Еще одна немаловажная деталь: у нас есть регионы-доноры, есть серьезная проблема с трудоустройством людей предпенсионного возраста… Может быть, отдельные регионы могли бы каким-то образом компенсировать людям предпенсионного возраста те потери, которые они будут в дальнейшем нести. Надо рассматривать эти вопросы комплексно, не только про возраст говорить, а про комплекс проблем», – считает политолог.

По его мнению, пенсионная реформа «отразилась не только на структурных изменениях электората партий, выросло количество неопределившихся». «Партия власти стала терять голоса тех, кто за нее голосовал, но они еще не ушли к кому бы то ни было… Но, я думаю, не так все плохо с нашим государством, которое все-таки ставит задачу стать социальным. Надо подталкивать и подсказывать. По идее, избиратели как раз и подталкивают, и общественное мнение тоже. Почему говорю про важность опросов, чтобы кто ни говорил – власть, принимая решение, на опросы очень часто опирается. Во всяком случае, знакомится с ними. Когда есть сопротивление, власть безусловно рефлексирует и реагирует», – пояснил Калачев.

«Сегодня один из Интернет-ресурсов опубликовал данные опроса по мнению людей по поводу выхода на пенсию. До 60% опрошенных готовы работать после 65 (лет), просто понимая, что на пенсию не прожить. А более 15% опрошенных говорят, что готовы закончить трудовую деятельность до 60 (лет), не полагаясь на государство. 47% опрошенных не уверены, что этот ресурс будет им доступен. Люди привыкают полагаться на себя», – отметил эксперт.

Как считает Калачев, любые реформы нельзя начинать с частных вопросов, не решив общих. «Нельзя отрывать пенсионную систему от проблем экономики в целом. То, что выборы дают возможность партиям предлагать те или иные идеи, а идея, овладевшая массой, становится реальной силой, – это хорошо. Нужна серьезная дискуссия не только по поводу пенсионной реформы, а по поводу пенсионной системы вообще», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.08.21

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