«Попытка довести Россию до «майдана»: пенсионная реформа как элемент «цветной революции»

Пенсионная реформа в России задумывалась как элемент «цветной революции», и эта тенденция сохранилась до сих пор. Такое мнение высказал известный экономист Михаил Делягин в эфире телеканала «Царьград». По его оценке, повышение возраста выхода на пенсию привело к разочарованию россиян во власти, которая стала восприниматься как «абсолютно враждебная».

Эксперт обратил внимание, что повышение пенсионного возраста было уже пятой реформой системы, и «каждая отбирала у граждан права». «Они думали сделать по классическому с 90-х годов «наезд-отъезд», когда повышается пенсионный возраст, воруются у российских граждан по пять лет жизни и в среднем более 800 тысяч рублей – это недоплаченные пенсии за пять лет, ну и каких-то мелких социальных льгот – затем насыплем и люди это скушают. А результат был страшный. Я последовательно поддерживаю президента РФ, в частности, по вопросам внешней политики. С людьми довольно много об этом разговариваю. Первое – повышение пенсионного возраста – закончило «крымскую весну» – люди стали убеждены в том, что воссоединение с Крымом какое-то недоразумение в общей антинародной политике государства. Второе. Если до повышения пенсионного возраста можно было с людьми обсуждать, что президент Путин хочет «как лучше» – это был аргумент, то после люди просто завершают разговор, разворачиваются и уходят на полуслове. То есть, делегитимация власти. Власть стала восприниматься как абсолютно враждебная», – отметил он.

«Люди должны доживать до пенсии. Ситуация, о которой говорил Владимир Владимирович Путин в 2015 году – «это что же получается, на пенсию вышел и в деревянный макинтош»… Вот эта ситуация – она реализована. У нас условия жизни таковы: это медицинское ограничение, мужчина в 60 лет очень часто утрачивает трудоспособность по физиологическим причинам, даже преподаватели вузов. То есть, время выхода на пенсию должно быть привязано к физиологии», – констатировал Делягин.

При этом эксперт подчеркнул, что пенсионная система «специально усложнена до такой степени, чтобы ничего понять нельзя в принципе». «Фундаментальная вещь, на которую мало обращают внимание, что рублевое наполнение баллов зависит от огромного количества факторов, но самый главный фактор не популяризируется – это текущее состояние федерального бюджета. То есть, это абсолютный произвол клерков министерства. И ложь государства настолько интенсивна, настолько всепроникающа, что даже самые обученные люди начинают эту ложь воспринимать как реальность», – считает он.

«Два примера лжи государства. Первое. В Пенсионном фонде нет денег. Деньги государства едины, они просто распиханы по разным карманам. Вторая большая ложь – у нас меняется демографическая ситуация: все больше людей пенсионного возраста, все меньше людей работоспособных. Говорят, когда пенсионная система вводилась в Германии в конце 19-го века, 15 работающих кормили одного пенсионера. Добавлю от себя – кормили с трудом. Что изменилось с того времени? Две научно-технических революции, качественное повышение производительности труда. Если возросший технический потенциал не используется государством, в том числе, для повышения производительности труда, чтобы один работающий мог кормить больше иждивенцев, тогда это проблема не работающего, не пенсионеров – это проблема государства», – пояснил Делягин.

Как считает экономист, нехватка средств в Пенсионном фонде возникает из налоговой системы. «Под прикрытием плоской шкалы, которая, как доказано в мире, не работает, у нас существует регрессивное обложение доходов – чем вы беднее, тем больше с вас дерет государство… В результате у нас 30 млн человек мы не знаем, где работают и чем занимаются. Когда 40% рабочей силы не платят налогов и обязательные соцвзносы, дыра в Пенсионном фонде будет всегда по определению. Пока обложение доходов не будет из регрессивной переделано в прогрессивную – как во всем мире, до тех пор в Пенсионном фонде будет «дыра». И у нас не до 70 лет, у нас до 90 лет повысят пенсионный возраст и будут говорить – «у нас в Пенсионном фонде дыра», – констатировал он.

«Смысл повышения (пенсионного возраста) возраста – это убийство граждан РФ… Это была одна из попыток доведения страны до «майдана». Эта попытка продолжается и сегодня. И можно обсуждать сколько угодно политические тонкости платформ разных партий, но есть люди нормальные, которые говорят – «не человек для бюджета, а бюджет для человека», поэтому необходимо вернуть нормальный человеческий пенсионный возраст. И есть люди, которые производят впечатление ненормальных, которые говорят – «нет, уже поздно что-либо менять, пусть подыхают, уже все с этим смирились», – заявил Делягин.

«Реально установленный уровень жизни государства для граждан РФ – это минус два метра – то есть, уровень, на котором хоронят. Это не преувеличение, это повседневная практика государства. Сверхсмертность, которая является результатом социального уничтожения людей и результатом ликвидации здравоохранения, этот показатель на душу населения выше, чем количество расстрелянных в 37 году. А чем этим людям жесткий террор не нравится, когда они его уже перекрыли?» – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

Россиян предупредили о подорожании водки. / «Заявили о продолжении противоправной деятельности»: возбуждено новое уголовное дело против соратников Навального. / В России – менее 22 тыс. заболевших Covid-19 за сутки, число смертей снова близко к пику. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»