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Вторник, 10 августа 2021, 16:38 мск

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Суд отклонил иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы отклонил иск скандального политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести и деловой репутации, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В иске оппозиционер требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию высказывания Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация»; «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами – СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

В настоящее время Навальный отбывает срок заключения по так называемому делу «Ив Роше» в Покровской колонии во Владимирской области.

Москва, Мария Соколова

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