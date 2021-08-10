В Москве арестован 31-летний педофил: его проверят на причастность к аналогичным преступлениям

В Москве арестован 31-летний педофил, который на протяжении нескольких часов насиловал 14-летнюю школьницу. Следователи проверят его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено утром 6 августа в Северном административном округе Москвы. Мужчина запер ранее знакомую несовершеннолетнюю в квартире, после чего напал на нее, применяя физическую силу, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовно дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней», п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и п.п. «в,д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья несовершеннолетней».

Установлено, что фигурант уголовного дела был ранее осужден за совершение особо тяжкого преступления, а также систематически злоупотреблял крепкими спиртными напитками. В настоящее время мужчина заключен под стражу и будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

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