Роуминг на связь России и Белоруссии станет дешевле

Россия и Белоруссия с 1 сентября вводят комфортные сниженные тарифы для роуминга в обеих странах. Об этом говорится в сообщении посольства Белоруссии в РФ. Решение было принято накануне по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 г. на постоянной основе», – пояснили в диппредставительстве.

В апреле посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 2022 года.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

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