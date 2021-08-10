российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 августа 2021, 18:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Роуминг на связь России и Белоруссии станет дешевле

Фото: postkomsg.com

Россия и Белоруссия с 1 сентября вводят комфортные сниженные тарифы для роуминга в обеих странах. Об этом говорится в сообщении посольства Белоруссии в РФ. Решение было принято накануне по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

«Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 г. на постоянной основе», – пояснили в диппредставительстве.

В апреле посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 2022 года.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

Штамп о прописке отменят: сначала в паспортах несовершеннолетних россиян. / В Москве арестован 31-летний педофил: его проверят на причастность к аналогичным преступлениям. / Вирусолог спрогнозировал новый всплеск заболеваемости Covid-19 в России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента

«За мной дело не заржавеет...» Лукашенко озвучил условие признания Крыма российским

Власти Минска потребовали убрать товары из Литвы, Польши и Украины с полок магазинов

Житель Белоруссии напал на соседей с двуручным мечом

Белоруска Тимановская станет беженкой в Польше

«Если нужно, мы раздумывать не будем»: Лукашенко готов разместить в Белоруссии российские войска

В Белоруссии возбуждены 4,7 тыс. дел после массовых акций 2020 года

Лайнер «Белавиа» долетел до Москвы на одном двигателе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Белоруссия,