Кино не о политике, о людях: 12 августа состоится премьера фильма «Солнцепёк» о Донбассе

12 августа в России состоится премьера фильма «Солнцепёк». Его создатель – известный российский кинорежиссер Михаил Вассербаум – затронул непростую для многих тему событий, произошедших в 2014 году в Луганске. Фильм не о политике, а о судьбах простых людей, перемолотых жерновами военного конфликта.

Источник: solncepek-film.com

Символично, что буквально недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия никогда не оставит жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это произошло на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Захарова озвучила официальную позицию России в отношении Донецка и Луганска, заметив, что их «Россия никогда не бросит». По словам представителя МИД, за все эти годы поддержка людей, проживавших в этих регионах, никогда не прекращалась. Она также подчеркнула, что Москва не намерена останавливаться, и будет продолжать прилагать все возможные усилия для того, чтобы помочь Луганску и Донецку.

Создатели фильма «Солнцепёк» решили, что пора рассказать правду о творившихся на землях Луганска бесчинствах и трагедии многих семей, в том числе российских. Ранее отечественный кинематограф обходил эту тему стороной. Драма посвящена историям обычных людей. Трейлер без цензуры обещает очень реалистичное, жесткое, но нужное и своевременное кино.

Трейлер

В центре внимания картины семья Новожиловых, которая оказалась в гуще событий военных действий. Глава семьи Влад не собирается мириться с войной, потому что видел её своими глазами в Афганистане. Поэтому он планирует вывезти свою семью из страны. Однако граница уже закрыта и нужно решать, как поступить дальше.

В фильме «Солнцепёк» снялись известные актёры Александр Бухаров («Завод», «Волкодав из рода Серых Псов»), который сыграл главную роль, Алексей Кравченко («Иди и смотри», «Спецназ»), Владимир Ильин («Время первых», «Турецкий гамбит»). Такой актерский состав еще раз подтверждает, что фильм действительно заслуживает внимания зрителя. Уже 12 августа состоится его премьера на больших экранах объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Кинокартину покажут в 29 городах России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.08.21

«Чуть попроще и дешевле»: кондитеры меняют рецепты конфет из-за роста цен. / Партия «Новые люди» нашла источник роста дохода россиян. / Депутаты предложили поднять МРОТ до 20 тысяч рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»