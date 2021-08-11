Официально: Навальному предъявлено новое обвинение

Скандальному политику Алексею Навальному, который отбывает в колонии наказание по так называемому делу «Ив Роше», предъявлено новое официальное обвинение – о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ведомстве обратили внимание, что Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, – «Фонд борьбы с коррупцией» (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).

«В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», – подчеркнула официальный представитель СКР.

Как отметила Петренко, Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах в январе текущего года. «При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», – пояснила представитель следственного ведомства.

Стоит отметить, что ч. 2 ст. 239 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.08.21

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