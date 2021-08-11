«Ситуация аховая»: разгром медицины и вымирание нации

Российская система здравоохранения финансируется вдвое меньше, чем требуется, в результате чего отечественная медицина оказалась в глубоком кризисе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, итогом такой политики уже стало вымирание русских как нации, что в перспективе обернется трагедией для страны.

«На здравоохранение у нас тратится от трех до четырех процентов расходной части бюджета, что в два раза меньше, чем требуется по международной статистике», – подчеркнул политик.

По его словам, в результате последних реформ и недофинансирования система здравоохранения оказалась в плачевном состоянии. «Было медучреждений больничных 15 тысяч, осталось 5, 10 тысяч уничтожили. Разгромили государственную систему ведомственной медицины. Разогнали первичное звено – вместо него услуги и в результате все это свалили на бюджеты регионов, и они оказались без денег. За три года накануне COVID, 17-й, 18-й, 19-й год 42% медперсонала было изгнано из больниц и поликлиник. Сократили на 42% как будто готовились специально к этой пандемии. Сократили финансирование практически в три раза с 8-10% до 3-4% максимум, и в 4,4 раза увеличилась детская инвалидность, общая заболеваемость – в 1,5 раза. По сути дела, угроблена фармацевтика, из 10 таблеток – 8 иностранные, в остальных двух – субстанции иностранные. Вот реальная картина», – констатировал Зюганов.

Как считает лидер КПРФ, продолжительность жизни является главным показателем, который «характеризует успешность любой нации и эффективность любой власти». «В начале прошлого века средняя продолжительность жизни в российском государстве была 39 лет – на уровне африканских народов. Благодаря уникальной системе здравоохранения всего за 50 лет продолжительность жизни увеличилась до 70 лет. В 67 году, подводя итоги 50-летия советской власти, во всем мире признали, что мы по продолжительности жизни обогнали и США, и Францию – наиболее благополучные страны. Хочу особо подчеркнуть, советская страна вкладывала в здравоохранение от 7 до 10% расходной части бюджета, валового продукта, что и определило этот успех. Прежде всего потому, что здравоохранение рассматривалось как общественное благо, главная цель и главное содержание работы всех госорганов, а не как платная услуга, на которой надо заработать и вас ограбить», – пояснил он.

«Сегодня смотрим, к чему мы пришли. В 91-м году русских в стране было 120 миллионов, в этом году – уже станет меньше ста. Русские потеряли в результате этих авантюристических так называемых реформ почти 20 млн человек. Это сопоставимо с потерями в годы Великой отечественной войны. Но сегодня русский язык, культура, история, и русский характер держат нас в единстве. Больше некому и нечему. Поэтому дальнейшее вымирание трагедией будет для всех», – констатировал Зюганов.

Как пояснил политик, если «хотите иметь здоровье, прежде всего надо иметь здоровый курс». «В сентябре у каждого гражданина будет последняя возможность бюллетенем исправить положение, потому что накопилось столько бед несчастий и мерзостей, что недовольство нарастает с каждым днем – цены задушили, работы нет, ситуация аховая, внешне страну окружили», – заявил он.

«Явка должна быть 100-процентная. У избирателей не будет второго такого способа мирно уйти от столкновения. Надо приходить всем. Чем выше явка, тем меньше жулья. Тогда любая комиссия, видя, что пришли, нет пустых клеток, трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать», – сказал Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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