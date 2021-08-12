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Четверг, 12 августа 2021, 17:44 мск

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В московском метро установят «умные» турникеты

В московском метро планируется обновить турникеты, которые позволят увеличить скорость считывания транспортных карт и оплатить проезд без разблокировки смартфона. Как говорится в сообщении департамента транспорта Москвы, в будущем появится возможность внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов.

По словам главы ведомства, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. «Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить ещё больше способов оплаты проезда», – пояснил чиновник.

Москва, Светлана Антонова

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