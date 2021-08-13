Собянин объявил о новых ковид-послаблениях

В Москве с сегодняшнего дня отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, также сняты ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля… Взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», – пояснил градоначальник в своем блоге, уточнив, что первый компонент прививки от коронавируса на текущей неделе получили еще более 4,5 млн жителей столицы.

В то же время Собянин рекомендовал работодателям сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций. «Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)», – уточнил мэр.

При этом сохраняются такие ограничительные меры как социальная дистанция и масочный режим, запрет на массовые мероприятия, а также ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Оценивая перспективы снятия всех ограничений, Собянин отметил, что «мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии». «Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать», – отметил столичный градоначальник.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.08.21

Россияне назвали самые тяжелые профессии. / Большинство россиян заявили о праве мигрантов на бесплатную прививку от Covid-19. / В США впервые снизилась численность белого населения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»