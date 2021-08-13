Пригожин назвал виновников донбасской трагедии и рассказал о фильме «Солнцепек»

Широкий прокат кинодрамы «Солнцепек», повествующей о донбасских событиях 2014 года, стартовал накануне в 29 российских городах. Зрители назвали фильм жестким, драматичным и искренним. Свое мнение о фильме и ситуации на Донбассе в 2014-м высказал и петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Главный герой кинокартины – бывший афганец Влад Новожилов. Вместе с семьей он пытается спастись от войны, но сделать это у них не получается. Границы закрыты, а на Донбасс прибывают группы националистов, которым нужно противостоять. Влад дал себе слово больше никогда не брать в руки оружие, но сейчас на кону слишком многое.

Пригожин отметил, что донбасская трагедия – результат вмешательства извне. Целью иностранных спецслужб было привнесение хаоса и ненависти в отношения между русскими и украинцами.

«Представители Западной Европы и иностранных спецслужб долго готовили отрыв братского народа Украины от России. Ведь никто так не связан с русскими, как Белоруссия и Украина», – считает бизнесмен.

Поэтому, по его словам, когда на Украине произошел госпереворот, группы националистов поехали на юго-восток страны убивать русских.

«Почему? Потому что им нравится убивать русских. Но жители Донбасса, в жилах которых течет русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь. А заодно и окрепли настолько, что весь мир от Вашингтона до Берлина до сих пор в штаны так и ссытся», – заявил Пригожин.

Посыл фильма, по мнению предпринимателя, заключается в том, что ни Донбасс, ни Россию не сломить, а любой геноцид плохо заканчивается для тех, кто его устроил.

«Конфликт на Донбассе и вся сегодняшняя ситуация вокруг него связаны с геноцидом русскоговорящего населения. Но история знает, чем заканчивается любой геноцид для тех, кто его развязал. Геноцид на Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры – всё это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм «Солнцепёк», – подытожил Евгений Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

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