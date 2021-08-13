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Пятница, 13 августа 2021, 16:20 мск

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Родился 2 – 3 дня назад: в Москве нашли брошенного младенца

В Москве на скамейке во дворе одного из домов на Ярославском шоссе найден новорожденный мальчик. Столичная прокуратура и Следственный комитет начали розыск родителей ребенка и проверку обстоятельств инцидента.

Как сообщается, прокуратура столицы поставила на контроль дальнейшее жизнеустройство ребенка, родившегося предположительно 2-3 дня назад. «Ребенка осмотрели врачи, мальчик полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – уточнили в надзорном ведомстве, отметив, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также «родители ребенка, действиям которых будет дана оценка».

В СКР со своей стороны пояснили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка происшествию «на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ «оставление в опасности» и ст. 156 УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.08.21

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