На самом деле всё было ещё жёстче – режиссер Михаил Вассербаум рассказал о драме «Солнцепек»

Состоялась премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям, развернувшимся на Донбассе в 2014 году. Режиссер кинокартины Михаил Вассербаум рассказал, почему стоит посмотреть фильм о людях, жизнь которых круто изменилась из-за начала военных действий.

Режиссер пояснил, что съемки фильма, основанного на реальных событиях, стали для него открытием и в плане сюжета, и в плане производственного процесса. Уже после просмотра трейлера к фильму зрителю понятно, что в «Солнцепеке» будут тяжелые для восприятия сцены.

Михаил Вассербаум подчеркнул, что при этом кинокартина не передала всего происходящего в Луганске в то время. «Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле всё было ещё жёстче», – пояснил режиссер.

До съемок «Солнцепека» Вассербаум в своих фильмах никогда не использовал танки, поэтому самой сложной для него была работа над батальными сценами. Фильм снимался в сжатые сроки. Монтажом кинокартины приходилось заниматься параллельно с завершением съемок некоторых сцен. Теперь, когда работа над фильмом завершена и он вышел в прокат, режиссер всем советует посмотреть «Солнцепек».

«Несмотря на то, что фильм сам по себе тяжелый, смотреть его нужно всем. Во-первых, чтобы такого больше не происходило, ведь кино о гражданской войне, когда на поверхность всплывает бандитизм. А еще оно о людях, которые иногда ошибаются в своих оценках происходящего», – сказал Вассербаум.

Напомним, фильм «Солнцепек» рассказывает об обычной семье Новожиловых, столкнувшейся с майскими протестами в 2014 году в ЛНР. Владислав, глава семьи, пытается вывезти жену и сына за границу, чтобы уберечь своих близких от боевых действий. Он бывший афганец и знает, что такое война, поэтому не хочет повторения тяжелого для себя прошлого. Границы закрыты, ему приходится задержаться, пройти через тяжелые испытания и сделать сложный моральный выбор.

Премьера «Солнцепека» состоялась в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» в 29 российских городах.

Москва, Светлана Антонова

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