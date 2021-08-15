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Воскресенье, 15 августа 2021, 13:16 мск

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Путин наградил погибших в Турции российских военных

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил пятерых российских военнослужащих, которые погибли при крушении самолета Бе-200 в Турции при тушении лесных пожаров. Согласно указу, который опубликован на сайте Кремля, орденами Мужества награждены полковник Евгений Кузнецов, подполковники Владислав Беркутов и Вадим Карасев, старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров.

Напомним, накануне российский пожарный самолет Бе-200, выполнявший задачи по тушению пожаров, потерпел крушение в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В Минобороны сообщили, что авиакатастрофа произошла, когда самолет шел на посадку. На борту самолета были восемь человек – пятеро россиян и трое граждан Турции. Все погибли.

Турецкие власти начали расследование причин произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.08.21

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