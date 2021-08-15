В Москве на Кутузовском проспекте застрелен мужчина

В Москве на Кутузовском проспекте вблизи жилых домов застрелен мужчина 1993 года рождения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в ночь на 15 августа.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 15.08.21

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