Хотели передать реальность: Максим Бриус рассказал о съемках фильма «Солнцепек»

В прокат вышел фильм «Солнцепек» о начале вооруженного конфликта в Луганске в 2014 году. Кинокартину также покажут 18 августа на НТВ в 23:45.

Режиссер «Солнцепека» Максим Бриус рассказал, что съемки длились около 3 месяцев. Сложнее всего было передать атмосферу того времени и снимать жесткие сцены. С точки зрения творчества такие задачи интересны, но морально сложно снимать кровавые кадры. Съемочная группа старалась относиться к этому легче, не забывать, что это не реальность, а кино, но работа все равно накладывала определенный отпечаток. Работе немного мешала погода – хотелось показать пекло в кадре, а зачастую было достаточно прохладно.

Съемки фильма проходили в Крыму – в Евпатории, Симферополе и других районах республики. Много эпизодов снимали в северной части полуострова, где пейзажи напоминают луганские и донецкие. Помимо этого, были найдены и похожие строения. Тем не менее, где-то пришлось доделывать декорации, где-то строить их с нуля. Режиссер отметил, что Крым был удобным местом для работы по локациям, перемещению, наличию определенной съемочной и актерской базы.

Максим Бриус рассказал, что ему еще не доводилось «взрывать» здание администрации. Он впервые столкнулся в работе с задачей снять 54 взрыва. Режиссер признался, что технически было непросто это сделать и снять, но группа с задачей справилась.

Бриус пояснил, что «Солнцепек» – абсолютно правдивый и жесткий фильм, без романтизации войны. Съемочная группа старалась донести до зрителя главное: военные действия – это страшно, там нет никакой романтики. Именно поэтому люди, прошедшие войну, не хотят о ней говорить и вспоминать свои потрясения, гибель родственников, соседей, друзей и знакомых.

«Поэтому мы хотели очень близко к реальным событиям передать эту жестокость и сказать: «Ребята, не надо заигрывать. Давайте жить дружно, мирно и договариваться. Давайте не будем убивать друг друга». В общем, послание было такое: война – это плохо. Кроме того, фильм был создан, чтобы привлечь внимание к долгой истории Донецка и Луганска, всё-таки они до сих пор являются «горячими точками», и по сегодняшний день там погибают мирные люди. Хотелось бы, чтобы две стороны решили конфликт спокойно, мирно и навсегда, чтобы люди не погибали», – сказал Максим Бриус.

Режиссер объяснил смысл названия фильма. Во-первых, солнцепек – это жара. Когда солнце в зените – это тяжело. Во-вторых, «Солнцепек» – это название зенитной установки. При стрельбе она буквально выжигает местность, куда попадают снаряды. Получается, что у названия кинокартины двойной смысл.

Максим Бриус был также режиссером фильма «Шугалей-2». Он признался, что работать было интересно над обеими кинокартинами, но съемки «Солнцепека» проходили сложнее.

«В обеих картинах представлена судьба человека. Но если в «Шугалее- 2» – это судьба двух человек, то здесь судьбы большого количества людей, практически целой страны. Оба процесса создания были интересными, но разными. Мы же не можем сказать однозначно, что вкуснее – огурцы или помидоры? У каждого свой ответ на этот вопрос. И то и то вкусно», – резюмировал Бриус.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.21

В России хотят создать карту недоступных для инвалидов мест. / КПРФ получила первую строку в бюллетене на выборах в Госдуму. / Потери аграриев России из-за засухи оценили в 19 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»