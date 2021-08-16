Испугалась ответственности: следствие натаивает на аресте женщины, оставившей новорожденную дочь в мусорном баке

В Москве задержана женщина, оставившая новорожденную дочь в мусорном баке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что в суд направлено ходатайство об ее аресте.

Как сообщалось ранее, 14 августа в мусорном баке на парковке вблизи улицы Усачева в Москве обнаружен жизнеспособный младенец женского пола. Новорожденный ребёнок госпитализирован в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

В ходе допроса женщина сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.21

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