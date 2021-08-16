«Накликать войну с Афганистаном»: эксперт назвал главный риск для России после победы «Талибана»*

Главной опасностью для России является только идиотизм начальников, которые могут толкнуть страну в полномасштабную войну с Афганистаном. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал военный эксперт Константин Сивков. По его оценке, в ближайшие три года в самом Афганистане следует ожидать гражданскую войну, поскольку пришедшее к власти движение «Талибан» (* запрещено в России) слишком неоднородно.

«В Афганистане, вероятнее всего, в ближайшие часы будет установлено безраздельная власть талибов*. Это однозначно. Ждать следует, в первую очередь, продолжения гражданской войны», – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что движение «Талибан» очень многообразно – «там есть целый ряд различных группировок». «По признаку ориентированности на экспансию или ориентированности на решение внутренних проблем. Группировки, которые связаны с глобальным распространением ислама – исламские глобалисты, и националисты, которые ориентированы на возрождение Афганистана, построение сильного достойного государства. Социальная база у националистов значительно серьезней, чем у глобалистов. Основная масса населения конечно же ориентирована на то, чтобы достойно жить в своей стране, а не поставлять кому-то, внедрять какие-то ценности исламские где-то там далеко за пределами своей страны», – отметил Сивков.

«По характеру исповедования религии есть исламисты, которые придерживаются жестких радикальных фундаменталистских взглядов, и есть умеренные исламисты. В наиболее активной боевой части, конечно, доминируют радикальные исламисты, хотя в основной части населения Афганистана такое жесткое следование канонам ислама не просматривается. По критерию образованности есть силы, которые представлены нищими слоями общества, – они господствуют. И есть те, которые имеют определенное образование, иностранное преимущественно», – пояснил он.

Также Сивков отметил еще один фактор, разделяющий талибов* – часть из них ориентирована на Пакистан и стоящий за ним Китай, другие – на Саудовскую Аравию и Катар, которые между собой конфликтуют. Плюс к этому национальный признак: в центральных и южных районах – пуштуны, на севере – узбеки, таджики и другие.

«Сейчас будет гражданская война внутренняя. Она, может быть, не будет столь кровавой и столь явной. Она может выглядеть в виде столкновения отдельных группировок, всякого рода репрессий против тех или иных лиц, когда их будут снимать с должности, взрывать, убивать или сажать в тюрьмы и казнить, обвиняя их в самых смертных грехах, в нарушении канонов ислама или еще чего-нибудь. Все это дело продлится еще года три, потому что пришла такая разношерстная коалиция к власти. В итоге всего этого через три года, на мой взгляд, вероятнее всего, победят такие силы, которые обладают наибольшим потенциалом поддержки населения», – прогнозирует эксперт.

Сивков также обратил внимание, что возможности по экспансии «весьма ограничены у Афганистана, где нет своей военно-технической базы». «Они у себя ничего не производят – ни оружия, ни боеприпасы, только живут на иностранных поставках. Поставки будут идти со стороны Китая, Пакистана преимущественно в те силы, которые ориентированы на национальное развитие Афганистана. Сауды с катарцами будут накачивать экспансионистов-глобалистов, в основном. Понятно, что националисты обладают большей социальной базой, поэтому, несмотря на иностранную военную поддержку, у них превосходство», – отметил он.

«С учетом всех этих факторов вероятность 60-70% победы националистов в конечном итоге – с превращением Афганистана в умеренное исламское государство неэкспансионистского толка, ориентированного на поддержку дружественных отношений с соседями, в первую очередь, с Россией, Пакистаном, Китаем. Меньше вариантов, что через 2-4 года Афганистан превратится в жесткое экспансивное государство, которое будет источником терроризма. Но это тоже долго не продлится. В итоге там все равно победят националистические силы, которые глобалистов перебьют», – полагает Сивков.

По его оценке, одним из рисков для России могут стать беженцы. «Будут беженцы на территорию бывших советских среднеазиатских республик, будут отдельные нападения банд, которые сосредоточены на севере Афганистана. То есть напряженность на границе безусловно возрастет, и нам придется оказывать помощь этим республикам, но основной проблемой будут как раз беженцы», – подчеркнул эксперт.

Согласно его прогнозу, в дальнейшем, если Россия наладит нормальные отношения в Афганистаном, встанет вопрос о помощи в подъеме его экономики и восстановлении народного хозяйства, «с тем, чтобы он не превратился в анклав терроризма». «Кто может там принимать участие… США не могут однозначно, страны НАТО и Европы – тоже нет. Они там участвовали, их не примут. Турция, которая тоже принимала участие, лишь ограниченно. Соседний Иран – они шииты. Прием помощи от шиитов будет очень проблематичен, хотя Тегеран будет активно там действовать. Фактически остается только лишь Пакистан и стоящий за его спиной Китай, и Россия. Вот эти две страны – Россия и Китай – будут активно участвовать в возрождении Афганистана, и тем самым будут оказывать доминирующее влияние на направленность его развития», – пояснил эксперт.

«Если будет чисто экономическая связь с Афганистаном, то притом, что границы среднеазиатских республик нам придется защищать – это однозначно, это будет решать задачу по поддержанию режимов среднеазиатских республик – это тоже однозначно. Потому что там будут лезть всякие ребята, которые будут мутить воду, из среды экспансионистов афганских. И надо, конечно, грамотных специалистов направлять туда, которые смогут отличить экспансиониста от националиста. Потому что, если поддерживать экспансиониста, они же потом по нам же и бить будут», – уточнил он.

При этом Сивков подчеркнул, что речь идет об исключительно экономической помощи Афганистану со стороны России. «Главная опасность для России может быть только идиотизм наших начальников. Это не мои слова. Это сказал министр обороны Шойгу – что главная опасность для России состоит в разложении российского общества. Понятно, что это не простые люди, которые перебиваются на 7-12 тысяч рублей. Это те, которые сидят во дворцах, имеют родню за рубежом, детки у них учатся тоже там, которые «качают» деньги и рвутся к власти. Вот эти составляют основную угрозу, по мнению Шойгу. Поэтому, если такая публика будет оказывать влияние и толкать России на какую-то военно-политическую экспансию в Афганистане, то мы станем врагами и получим полномасштабную войну», – отметил он.

«Я наблюдаю наших начальников – вот с Украиной с 14-го года, и склоняюсь к тому, что риск идиотизма в отношениях с Афганистаном велик. Эти идиоты могут накликать войну с Афганистаном. Это может быть, к сожалению», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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