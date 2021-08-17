ЧП в Москве: мужчина выстрелил в 17-летнего сына сожительницы

В Москве организована проверка по факту ранения 17-летнего подростка. Как сообщает столичный главк Следственного комитета, инцидент произошел сегодня утром на лестничной площадке жилого дома на Челобитьевском шоссе. Прокуратура взяла расследование под контроль.

«Во время конфликтного инцидента с 17-летним сыном своей сожительницы мужчина произвел выстрел из пневматического ружья в его сторону. Подросток с проникающим ранением госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий по установлению полной картины произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщает столичная прокуратура, мать подростка на момент происшествия находилась на месте инцидента. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению своих родительских обязанностей. Женщина 1980 года рождения воспитывает еще троих несовершеннолетних детей, условия проживания которых в настоящее время проверяются», – пояснили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, мужчина был ранее судим и находится под административным надзором.

Москва, Мария Соколова

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