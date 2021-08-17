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Вторник, 17 августа 2021, 16:59 мск

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«Не менее 9-ти ударов ножом»: в Подмосковье арестован мужчина, убивший девушку после неудачной попытки похитить у нее сумку

В подмосковных Мытищах арестован 46-летний мужчина за убийство молодой девушки при попытке ограбления. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, обвиняемый полностью признал свою вину.

По данным следствия, 6 августа вблизи улицы 1-я Крестьянская в городе Мытищи неизвестный с ножом в руках напал на молодую девушку и попытался вырвать из ее рук сумку. «Потерпевшая оказала сопротивление нападавшему, после чего мужчина схватил ее за волосы и нанес не менее 9 ударов ножом в область спины. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина скрылся», – уточнили в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению 46-летнего мужчины, после чего он был задержан. «На допросе мужчина полностью признал вину. С его участием проведена проверка показаний на месте, допрошены очевидцы и свидетели, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение более 11 экспертиз в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетические, психолого-психиатрическая. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», – отметили в СКР.

Москва, Мария Соколова

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