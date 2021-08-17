Взятка почти на 5 млн: в Москве дошло до суда дело бывших сотрудников органов внутренних дел

В Москве за получение взятки в особо крупном размере перед судом предстанут трое бывших сотрудников органов внутренних дел, адвокат и житель столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, речь идет о сумме более 5 млн рублей.

«Трое из обвиняемых, состоя в должностях врио заместителя начальника – начальника следственного отдела, следователя и оперуполномоченного отделения уголовного розыска одного из территориальных подразделений органов внутренних дел, располагая сведениями о личных данных лица, проверяемого на причастность к совершению хищения дорогостоящего имущества, решили воспользоваться этим в целях незаконного личного обогащения путем получения от него взятки», – пояснили в прокуратуре.

По версии следствия, для совершения преступления бывшие сотрудники полиции привлекли адвоката и их общего знакомого. «Соучастники выдвинули потерпевшему требование о передаче не менее 6 млн рублей, угрожая при этом привлечением к уголовной ответственности как по указанному уголовному делу, так и по иным сфабрикованным уголовным делам, с последующим избранием меры пресечения, связанной с лишением свободы», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что преступникам удалось получить более 5,09 млн рублей, после чего они были задержаны.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Соколова

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