Массовая драка со стрельбой: в Москве задержаны участники беспорядков в торговом центре

В Москве задержаны организаторы массовой драки в одном из торговых центров. По сообщению пресс-службы столичной полиции, ими оказались приезжие из ближнего зарубежья и одного из регионов России.

«В столичном торговом центре, расположенном на Верхней Красносельской улице, между гостями столицы произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников, находясь в помещении, выстрелил из травматического пистолета. Никто из посетителей не пострадал», – пояснили в полиции.

По данным пресс-службы, хулиганы задержаны. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья и четверо граждан одного из регионов РФ в возрасте от 21 до 36 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Изъятый травматический пистолет направлен на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Соколова

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