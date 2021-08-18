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Среда, 18 августа 2021, 16:03 мск

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«Сознательно ведут к «майдану»: Россию пытаются взорвать изнутри

Россия ослаблена и ее пытаются взорвать изнутри, готовя очередной «майдан». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве. По его словам, развал страны был запланирован американскими спецслужбами еще 30 лет назад.

«Все главные беды наши, несчастья и трагедии, которые испытывает сегодня каждая семья, наша страна и в целом вся планета, во многом идут из тех роковых лет. Без принципиальных оценок и выводов из нее нам не выбраться из того системного кризиса, в который загнали РФ в последние годы так называемой либеральной реформы… План разрушения страны был подготовлен американскими спецслужбами и назывался он «Гарвардский проект». Вслушайтесь, первая глава этого проекта называлась «Перестройка», вторая «Реформы», третья – «Ликвидация». Сейчас мы подошли к третьему этапу – ликвидации, когда нашу страну обложили со всех сторон санкциями, когда натовская петля все сильнее сжимает горло нашей державы, когда финансово-экономическое положение с каждым днем ухудшается», – пояснил политик.

По его мнению, страну усиленно ведут к варианту российского «майдана». «То, что делается с ценами, – это полное безобразие. Президент на большой пресс-конференции заявил – это безобразие. Растут цены на сахар. Вроде отрегулировали. Но на морковку и свеклу… Сети, которые есть тут в Москве, они на 90% иностранные, наша морковка и свекла им не нужна, а берут черт-те откуда по 100-120 рублей… Такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит, то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорта – они просто сознательно ведут страну к российскому «майдану», – подчеркнул лидер КПРФ.

В этой связи Зюганов обратился в гражданам с призывом пойти на выборы в сентябре. «В сентябре будет всего два варианта – или социализация жизни или дальнейшее разложение, когда коррупция, господство воров и жуликов, прикрытое в том числе и силовыми ведомствами будет господствовать в нашей стране… Сегодня Российская Федерация ослаблена. Ее пытаются взорвать изнутри. Поэтому мы должны первые показывать пример строгого соблюдения законов и проведение честных достойных выборов», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.08.21

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Метки / Зюганов Геннадий

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