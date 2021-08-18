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Среда, 18 августа 2021, 18:13 мск

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В Москве задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки 20 лет назад

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве девушки, которое было совершено 20 лет назад. Как сообщила пресс-служба столичного управления уголовного розыска, факт исчезновения 23-летней девушки был зафиксирован в январе 2001 года.

«В августе 2021 года задержаны на территории Московской области и г. Москвы трое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет», – уточнили в МВД.

По данным следствия, преступление совершено в январе 2001 года, на территории торгового центра на Ярцевской улице. «Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также под воздействием токсичных веществ, задержанные совершили в отношении потерпевшей насильственные действия. С целью скрыть совершенное преступление, они нанесли жертве множественные телесные повреждения, после чего сломав шею, скинули в канализационный коллектор, расположенный рядом с местом совершения преступления. От полученных травм девушка скончалась», – говорится в сообщении.

По информации столичного Следственного комитета, трое задержанных «обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. от 09.07.1999 № 158-ФЗ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)».

Москва, Мария Соколова

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