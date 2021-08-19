Московские поликлиники перешли в цифровой формат

В Москве во всех поликлиниках заработал цифровой паспорт, в котором отражается вся информация по участку в целом и отдельно по каждому пациенту. Как сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новый сервис позволяет врачам получить доступ к актуальной информации о пациентах в режиме онлайн.

«Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате – это существенно экономит время. Благодаря новому цифровому паспорту участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов. В сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований», – пояснила вице-мэр.

Ракова пояснила, что цифровой сервис также важен для контроля над распространением инфекционных заболеваний. «Врач видит актуальные данные, может с легкостью связаться со школой и предупредить об инфекционном заболевании среди учеников, что позволит вовремя принять меры и не допустить распространения заболевания», – уточнила она.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.08.21

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