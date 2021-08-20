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Пятница, 20 августа 2021, 11:30 мск

Новости Москва

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В Москве МФЦ переходят на обычный режим работы

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

В Москве с сегодняшнего дня все многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» возвращаются к обычному режиму работы без предварительной записи. Как сообщает портал столичной мэрии, такое решение принято на фоне стабилизации эпидемиологический обстановки.

«Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время», – говорится в сообщении.

Районные центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. При посещении МФЦ необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.08.21

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