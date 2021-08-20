Путин оценил ситуацию в Афганистане

Захват Афганистана боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) нужно принять как данность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).
По словам российского лидера, сейчас самое главное не допустить террористов под видом беженцев в сопредельные страны. «На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал Путин.
Президент РФ также отметил, что новые власти в Афганистане объявили об окончании боевых действий и обещали соблюдать права граждан и иностранцев, и выразил надежду, что эти обязательства будут выполнены.
Путин также уточнил, что тема Афганистана стала главной на переговорах с Меркель.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 20.08.21
Зампредседателя Центризбиркома назвал работу петербургской ГИК неудовлетворительной. / «Выбирать из плохого и очень плохого»: эксперты оценили перспективы отношений России и США. / «Угроза разрастания хаоса»: кризис в Афганистане приведет к глобальным потрясениям. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube