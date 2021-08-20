российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 августа 2021, 18:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин оценил ситуацию в Афганистане

Фото: пресс-служба Кремля

Захват Афганистана боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) нужно принять как данность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).

По словам российского лидера, сейчас самое главное не допустить террористов под видом беженцев в сопредельные страны. «На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что новые власти в Афганистане объявили об окончании боевых действий и обещали соблюдать права граждан и иностранцев, и выразил надежду, что эти обязательства будут выполнены.

Путин также уточнил, что тема Афганистана стала главной на переговорах с Меркель.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

Зампредседателя Центризбиркома назвал работу петербургской ГИК неудовлетворительной. / «Выбирать из плохого и очень плохого»: эксперты оценили перспективы отношений России и США. / «Угроза разрастания хаоса»: кризис в Афганистане приведет к глобальным потрясениям. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин наградил погибших в Турции российских военных

Путин поручил правительству РФ снизить уровень бедности россиян

Путин поручил начать выплаты семьям по 10 тысяч со 2 августа

«Выходит за наши целевые ориентиры»: Путин обратил внимание ЦБ и правительства на рост инфляции

«Люди устали…» Путин оценил ситуацию с коронавирусом

Путину показали новый военный истребитель

Путин предложил продлять службу маршалам и генералам

Путин: Пандемия не повлияет на реализацию стратегию социально-экономического развития России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир,