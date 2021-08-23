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Понедельник, 23 августа 2021, 13:33 мск

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СКР начал проверку фактов жестокого обращения с постояльцами подмосковного дома престарелых

В подмосковном Реутове организована доследственная проверка появившейся в средствах массовой информации о жестоком обращении персонала с подопечными в доме для престарелых. Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, противоправные действия санитарок в специализированном заведении были запечатлены на видео. «В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство дома для престарелых, а также постояльцы заведения», – уточнили в СКР.

Предполагается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям санитарок и принято процессуальное решение.

Москва, Мария Соколова

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