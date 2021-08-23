В Подмосковье возбуждено уголовное дело после скандала об истязаниях в доме престарелых

В подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемой в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в специализированном доме для престарелых обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение. Действия санитарки были запечатлены на видео.
В СКР пояснили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, осуществляется допрос сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения.
Органами предварительного следствия принимаются меры, направленные на установление местонахождения подозреваемой.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 23.08.21
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ украинские и латвийские религиозные организации. / Глава ЦИК направила в регионы рекомендации по агитационным мероприятиям на выборах в Госдуму. / Профсоюз журналистов подал заявку на митинг в Москве. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube