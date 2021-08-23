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Понедельник, 23 августа 2021, 18:39 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после скандала об истязаниях в доме престарелых

В подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемой в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в специализированном доме для престарелых обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение. Действия санитарки были запечатлены на видео.

В СКР пояснили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, осуществляется допрос сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения.

Органами предварительного следствия принимаются меры, направленные на установление местонахождения подозреваемой.

Москва, Светлана Антонова

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