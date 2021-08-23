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Понедельник, 23 августа 2021, 18:39 мск

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СМИ: В Москве задержан один из учредителей клиники «Медэко» по делу о торговле детьми

В Москве задержан один из учредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергей Мазур, обвиняемый в торговле детьми от суррогатных матерей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщается, следствие просит столичный суд арестовать задержанного до 20 октября.

Мазур был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна. После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, которые приводит агентство, гендиректор «Ферти Хелп» и один из соучредителей клиники «Медэко», которая оказывает в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заподозрен в соучастии в преступной группе, занимающейся продажей детей, рожденных от суррогатных матерей.

Москва, Светлана Антонова

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