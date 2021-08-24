российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 августа 2021, 11:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в Москве: ночью трое приезжих в масках-балаклавах ограбили магазин

В Москве полиция задержала троих подозреваемых в ограблении магазина. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

«В ночное время в продуктовый магазин, расположенный в Скатертном переулке, зашли трое граждан в масках-балаклавах и направились к кассе магазина. Заметив одного из сотрудников, неизвестные достали газовый баллончик и брызнули молодому человеку в глаза, после чего разбили установленные в магазине камеры видеонаблюдения, похитили из кассы денежные средства в размере 25 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что трое приезжих в возрасте от 18 до 22 лет были задержаны на Кавказском бульваре и в Хлебном переулке. «Во время обыска по месту жительства одного из задержанных, полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, телескопическую дубинку и 2 газовых баллончика. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.08.21

Хакеры похитили данные паспортов более 1 млн российских клиентов Оriflаmе. / Нарколаборатории в России вычислят по счетам за ЖКХ. / Долги россиян по кредитам достигли трехлетнего максимума. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Тверском районе Москвы около опоры моста обнаружен труп мужчины

СМИ: В Москве задержан один из учредителей клиники «Медэко» по делу о торговле детьми

Массовая драка на футбольном поле в Москве: задержано 34 человека

В Москве задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки 20 лет назад

Массовая драка со стрельбой: в Москве задержаны участники беспорядков в торговом центре

ЧП в Москве: мужчина выстрелил в 17-летнего сына сожительницы

Испугалась ответственности: следствие натаивает на аресте женщины, оставившей новорожденную дочь в мусорном баке

В Москве на Кутузовском проспекте застрелен мужчина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,