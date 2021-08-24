ЧП в Москве: ночью трое приезжих в масках-балаклавах ограбили магазин

В Москве полиция задержала троих подозреваемых в ограблении магазина. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

«В ночное время в продуктовый магазин, расположенный в Скатертном переулке, зашли трое граждан в масках-балаклавах и направились к кассе магазина. Заметив одного из сотрудников, неизвестные достали газовый баллончик и брызнули молодому человеку в глаза, после чего разбили установленные в магазине камеры видеонаблюдения, похитили из кассы денежные средства в размере 25 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что трое приезжих в возрасте от 18 до 22 лет были задержаны на Кавказском бульваре и в Хлебном переулке. «Во время обыска по месту жительства одного из задержанных, полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, телескопическую дубинку и 2 газовых баллончика. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Соколова

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